Йович может перейти в Наполи

В обратном направлении отправится Фабиан Руис

  • 21.04.2020 21:22
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Йович может перейти в Наполи
© ФК Реал Мадрид

Дебютный сезон Луки Йовича в составе «Реала» получается провальным, и летом форвард может покинуть мадридский клуб.

Последствия карантина существенно сократят трансферный бюджет «Реала», поэтому «Сливочные» хотят включить Йовича в один из возможных входящих трансферов.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для сербского форварда является «Наполи». «Реал» интересуется хавбеком «Партенопеи» Фабианом Руисом, и Йович может стать частью этой сделки.

Сам «Наполи» летом может потерять своего форварда Аркадиуша Милика, поэтому, вероятно, согласится на включение Йовича в сделку.

Ранее сообщалось о том, что Йович может получить тюремный срок из-за нарушения режима карантина в Сербии.

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Источник — Goal.com

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