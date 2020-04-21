Йович может перейти в Наполи

Дебютный сезон Луки Йовича в составе «Реала» получается провальным, и летом форвард может покинуть мадридский клуб.

Последствия карантина существенно сократят трансферный бюджет «Реала», поэтому «Сливочные» хотят включить Йовича в один из возможных входящих трансферов.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для сербского форварда является «Наполи». «Реал» интересуется хавбеком «Партенопеи» Фабианом Руисом, и Йович может стать частью этой сделки.

Сам «Наполи» летом может потерять своего форварда Аркадиуша Милика, поэтому, вероятно, согласится на включение Йовича в сделку.

Ранее сообщалось о том, что Йович может получить тюремный срок из-за нарушения режима карантина в Сербии.