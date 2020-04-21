Никита БУРДА: «Мне очень нравились Терри и Пуйоль»

Защитник «Динамо» Киев Никита Бурда рассказал о том, какие футболисты были его кумирами:
«Когда был младше, мне очень нравились Карлос Пуйоль и Джон Терри. Но, к сожалению, они карьеру уже закончили, а новых кумиров у меня нет».
Ранее Бурда рассказал о том, с какими тренерами хотел бы поработать.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Теперь когда подрос, хочу выйти за кого- нибудь из них замуж
Теперь когда подрос, хочу выйти за кого- нибудь из них замуж
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