Никита БУРДА: «Мне очень нравились Терри и Пуйоль»

Защитник «Динамо» - о том, с кого брал пример

  • 21.04.2020 20:48
  • 217 просмотров
  • 1 комментарий
Никита БУРДА: «Мне очень нравились Терри и Пуйоль»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

Защитник «Динамо» Киев Никита Бурда рассказал о том, какие футболисты были его кумирами:

«Когда был младше, мне очень нравились Карлос Пуйоль и Джон Терри. Но, к сожалению, они карьеру уже закончили, а новых кумиров у меня нет».

Ранее Бурда рассказал о том, с какими тренерами хотел бы поработать.

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Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 21.04.2020 22:08
    0
    - Когда был младше, мне очень нравились Карлос Пуйоль и Джон Терри.
    Теперь когда подрос, хочу выйти за кого- нибудь из них замуж
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 21.04.2020 22:08
    0
    - Когда был младше, мне очень нравились Карлос Пуйоль и Джон Терри.
    Теперь когда подрос, хочу выйти за кого- нибудь из них замуж
    Ссылка
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