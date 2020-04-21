Никита БУРДА: «Мне очень нравились Терри и Пуйоль»

Защитник «Динамо» Киев Никита Бурда рассказал о том, какие футболисты были его кумирами:

«Когда был младше, мне очень нравились Карлос Пуйоль и Джон Терри. Но, к сожалению, они карьеру уже закончили, а новых кумиров у меня нет».

Ранее Бурда рассказал о том, с какими тренерами хотел бы поработать.