Никита БУРДА: «Хотел бы поиграть под руководством Гвардиолы и Клоппа»

25-летний защитник киевского «Динамо» Никита Бурда рассказал, под руководством каких тренеров он хотел бы поиграть.

- В «Динамо» произошла смена поколений, 25-летние игроки уже считаются ближе к ветеранам команды. Чувствуется ли давление из-за того, что вы более опытный футболист на фоне молодых игроков?

- Давления как такового нет. Понятно, что я становлюсь старше и должен быть более спокойным и уверенным в себе, помогать и подсказывать молодежи.

- Под руководством какого из известных иностранных тренеров хотелось бы поиграть?

- Под руководством Гвардиолы и Клоппа. Думаю, это два самых сильных тренера на данный момент.

- У кого из тренеров были самые тяжелые сборы в плане физической работы?

- Мне кажется, в плане физики были сложными последние наши зимние сборы. Из-за травмы я их пропустил, тренировался индивидуально, но из разговоров с ребятами — это так.