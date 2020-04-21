Никита БУРДА: «Хотел бы поиграть под руководством Гвардиолы и Клоппа»

25-летний защитник киевского «Динамо» Никита Бурда рассказал, под руководством каких тренеров он хотел бы поиграть.
- В «Динамо» произошла смена поколений, 25-летние игроки уже считаются ближе к ветеранам команды. Чувствуется ли давление из-за того, что вы более опытный футболист на фоне молодых игроков?
- Давления как такового нет. Понятно, что я становлюсь старше и должен быть более спокойным и уверенным в себе, помогать и подсказывать молодежи.
- Под руководством какого из известных иностранных тренеров хотелось бы поиграть?
- Под руководством Гвардиолы и Клоппа. Думаю, это два самых сильных тренера на данный момент.
- У кого из тренеров были самые тяжелые сборы в плане физической работы?
- Мне кажется, в плане физики были сложными последние наши зимние сборы. Из-за травмы я их пропустил, тренировался индивидуально, но из разговоров с ребятами — это так.
Источник — ФК Динамо Киев
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