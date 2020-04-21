Не только Аллегри. Почеттино и Бенитес могут возглавить Ньюкасл

В ближайшее время консорциум из Саудовской Аравии должен официально стать новым владельцем «Ньюкасла».
Смена владельца приведет к серьезному кадровому усилению «Сорок». На пост главного тренера новые владельцы рассматривают кандидатуры Массимильяно Аллегри, Маурисио Почеттино, Рафаэля Бенитеса и Люсена Фавра.
Главными трансферными целями клуба на лето являются Эдинсон Кавани, Виллиан и Дрис Мертенс.
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Источник — ESPN
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