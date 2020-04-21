Астон Вилла может подписать Педро

Испанец летом покинет лондонский клуб

  • 21.04.2020 19:51
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Астон Вилла может подписать Педро
© ФК Челси. Педро

Ранее полузащитник «Челси» Педро заявил о том, что хочет покинуть клуб в конце сезона в статусе свободного агента.

Воспользоваться этой ситуацией хочет «Астон Вилла». Клуб из Бирмингема попытается подписать звездного испанского вингера во время ближайшего межсезонья.

В нынешнем сезоне Педро провел всего 9 матчей за «Челси» в АПЛ, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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Источник — The Telegraph

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