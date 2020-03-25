ПЕДРО: «Я расторгну свой контракт с Челси»

32-летний вингер лондонского «Челси» и национальной сборной Испании Педро Родригес заявил, что покинет клуб в конце сезона.

«Я расторгну свой контракт с «Челси», но сейчас это не главное, и я не думаю об этом. Посмотрим, что произойдет в будущем, но сейчас это не то, над чем стоит задумываться, ведь ты даже не знаешь, когда начнешь тренироваться», - сказал Педро.

Отметим, что в этом сезоне Педро провел 9 матчей за «Челси» в АПЛ, в которых забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Педро может перебраться в Японию.