ПЕДРО: «Я расторгну свой контракт с Челси»

Испанский вингер не намерен оставаться в лондонском клубе

  • 25.03.2020 21:34
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ПЕДРО: «Я расторгну свой контракт с Челси»
© 90Min. Педро

32-летний вингер лондонского «Челси» и национальной сборной Испании Педро Родригес заявил, что покинет клуб в конце сезона.

«Я расторгну свой контракт с «Челси», но сейчас это не главное, и я не думаю об этом. Посмотрим, что произойдет в будущем, но сейчас это не то, над чем стоит задумываться, ведь ты даже не знаешь, когда начнешь тренироваться», - сказал Педро.

Отметим, что в этом сезоне Педро провел 9 матчей за «Челси» в АПЛ, в которых забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Педро может перебраться в Японию.

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Источник — Cadena Ser

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