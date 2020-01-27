Педро может перебраться в Японию

32-летний испанский вингер «Челси» Педро может продолжить карьеру в японском клубе «Виссел Кобе».
Контракт футболиста с «Челси» истекает летом 2020-го года, и Педро задумался о своем будущем. Ранее сообщалось, что Педро хочет вернуться в «Барселону», откуда он и перешел в «Челси» летом 2015-го года.
За «Виссел Кобе» выступает бывший игрок «Барселоны» Андреас Иньеста.
В текущем сезоне Педро провел за «Челси» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.
Источник — Sport.es
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