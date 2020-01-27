Педро может перебраться в Японию

Контракт испанского футболиста с «Челси» подходит к концу

  • 27.01.2020 14:42
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Педро может перебраться в Японию
© ФК Челси. Педро

32-летний испанский вингер «Челси» Педро может продолжить карьеру в японском клубе «Виссел Кобе».

Контракт футболиста с «Челси» истекает летом 2020-го года, и Педро задумался о своем будущем. Ранее сообщалось, что Педро хочет вернуться в «Барселону», откуда он и перешел в «Челси» летом 2015-го года.

За «Виссел Кобе» выступает бывший игрок «Барселоны» Андреас Иньеста.

В текущем сезоне Педро провел за «Челси» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Источник — Sport.es

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