Педро может перебраться в Японию

32-летний испанский вингер «Челси» Педро может продолжить карьеру в японском клубе «Виссел Кобе».

Контракт футболиста с «Челси» истекает летом 2020-го года, и Педро задумался о своем будущем. Ранее сообщалось, что Педро хочет вернуться в «Барселону», откуда он и перешел в «Челси» летом 2015-го года.

За «Виссел Кобе» выступает бывший игрок «Барселоны» Андреас Иньеста.

В текущем сезоне Педро провел за «Челси» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.