УЕФА против Бельгии: вопрос досрочного завершения сезона решат в четверг

Сегодня УЕФА на встрече со всеми странами-членами организации обсуждал вопрос с завершением национальных чемпионатов и еврокубков.

В том числе обсуждалось, что делать с теми лигами, которые хотят досрочно завершить свой чемпионат и не искать возможность его доиграть, как это сделали в Бельгии.

Ранее сообщалось, что бельгийские клубы из-за этого могут потерять место в еврокубках.

Никаких решений пока не приняли, однако в УЕФА отметили, что действительно могут быть «особые случаи», когда лигам разрешат не доигрывать сезон и клубы не будут за это наказаны.

Решение по этому вопросу должно появиться в четверг, когда заседание проведет исполнительный комитет УЕФА.

А на пятницу назначено заседание Федерации футбола Бельгии, где могут окончательно принять или отклонить идею досрочного завершения сезона.