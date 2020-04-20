Эдуард СОБОЛЬ: «В пятницу в Бельгии решат, что делать с чемпионатом»

Ранее элитный чемпионат Бельгии первым в Европе принял решение досрочно завершить сезон и не искать возможность его доиграть, что возмутило УЕФА.

Однако окончательное решение будет принимать Федерация футбола Бельгии. Отметим, что ранее УЕФА пригрозил Бельгии лишить клубы мест в еврокубках.

О ситуации рассказал защитник «Брюгге» Эдуард Соболь.

— В каком режиме проходит работа в «Брюгге»?

— Тренируемся на базе группами по пять человек. Приезжаем в определенное время, чтобы сильно не контактировать с другими ребятами. Выполняем в основном беговую работу.

— Соскучился по футболу?

— Не то слово. Тренировки — это хорошо, но соревновательного ритма явно не хватает.

— В Бельгии с оптимизмом смотрят на то, чтобы доиграть чемпионат?

— Насколько я знаю, окончательное решение по этому вопросу будет принято в пятницу.