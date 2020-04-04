Конфликт УЕФА и Бельгии: страна хочет сохранить еврокубковые места

В УЕФА уже не скрывают, что решение бельгийского чемпионата (не федерации, а руководства клубов элиты) досрочно завершить сезон и не ждать шанса его доиграть может лишить страну еврокубковых мест.
Сообщается, что в пятницу вечером президент УЕФА Александер Чеферин провел разговор с президентом Федерации футбола Бельгии.
Бельгийская сторона рассчитывает пояснить УЕФА причину такого решения лиги, а также надеется сохранить свои еврокубковые позиции на следующий сезон.
В Бельгии выразили поддержку идеи доиграть все чемпионаты, но при этом федерация рассчитывает на аналогичные решения других стран, которые помогут бельгийцам избежать критики УЕФА.
В частности, в Нидерландах ведущие клубы активно выступают за досрочное завершение сезона, несмотря на просьбы УЕФА.
Источник — Voetbal Nieuws
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