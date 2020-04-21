ВИДЕО. Как проходит онлайн-тренировка Ливерпуля

Футбольная пауза из-за пандемии коронавируса продолжается. Клубы пытаются сгладить последствия карантина и проводят так называемые онлайн-тренировки, которые помогают не только следить за физическим состоянием футболистов, но и сохранять общекомандную связь, ведь отношения внутри команды играют далеко не последнюю роль.

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