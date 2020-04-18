ВИДЕО. Не умею завязывать галстук. Клопп рассказал, что делает на карантине

Вот уже почти месяц практически весь мир находится на карантине, естественно, это коснулось и футбола. Все чемпионаты Европы приостановлены. Единственный способ пообщаться как с футболистами, так и с тренерами – это позвонить им.
Sport.ua предлагает запись очередного видеозвонка Юргену Клоппу, главному тренеру «Ливерпуля». Коуч рассказывает о том, как у него проходит карантин, что необычного он сделал за этот период, а также о переписках с футболистами «Ливерпуля». Клопп показывает свои старые фотографии, которые ему прислали одноклассники.
Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.