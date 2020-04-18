ВИДЕО. Не умею завязывать галстук. Клопп рассказал, что делает на карантине

Вот уже почти месяц практически весь мир находится на карантине, естественно, это коснулось и футбола. Все чемпионаты Европы приостановлены. Единственный способ пообщаться как с футболистами, так и с тренерами – это позвонить им.

Sport.ua предлагает запись очередного видеозвонка Юргену Клоппу, главному тренеру «Ливерпуля». Коуч рассказывает о том, как у него проходит карантин, что необычного он сделал за этот период, а также о переписках с футболистами «Ливерпуля». Клопп показывает свои старые фотографии, которые ему прислали одноклассники.

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