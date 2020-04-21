РОНАЛДО: «Роналду раздражает, когда меня называют настоящим Ronaldo»

Бразилец считает, что он не был такой звездой, как Криштиану

  • 21.04.2020 14:57
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РОНАЛДО: «Роналду раздражает, когда меня называют настоящим Ronaldo»
© ФИФА. Роналдо

43-летний легендарный бразильский форвард Роналдо считает, что его не нужно сравнивать с португальцем Криштиану Роналду.

«Наверное, Роналду раздражает, когда меня называют настоящим Роналдо. Людей нельзя сравнивать. Криштиану останется в истории футбола благодаря голам и стабильности, которой он достиг. Он останется среди лучших вместе с Месси и другими игроками», – сказал Роналдо в прямом эфире инстаграма с Фабио Каннаваро.

Отметим, что латиницей Роналдо и Роналду пишутся одинаково – «Ronaldo».

Бразилец завершил карьеру в 2011 году, выступая за «Коринтианс». На счету Роналдо 62 гола в 98 матчах за сборную Бразилии и два выигранных чемпионата мира (1994, 2002).

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Источник — As.com

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