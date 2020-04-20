Месси или Роналду? Кого считают лучшим легенды футбола

Нам с вами безумно повезло жить в эпоху двух футбольных гениев – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Возможно, сейчас далеко не все осознают это, но по прошествии десятилетий, вероятно, большинство из современников, которые успеют к тому времени состариться, будут вспоминать аргентинца и португальца с ностальгией, и рассказывать внукам – мол, в наше время футбол был лучше!

А вот кто лучше – Месси или Роналду – мнения уже сейчас расходятся, причем кардинально. Оказывается, не только у обычных болельщиков, но и у легендарных для футбола личностей. Что ж, проведем небольшой обзор их мнений, а в концовке подсчитаем, на чьей стороне оказалось больше симпатий…

ПЕЛЕ – за Роналду

В прессе можно найти несколько различных ответов «Короля футбола» на тему, кто лучше – Месси или Роналду, но мы предпочтем взять во внимание последний. В нем бразильский гений оказался на стороне португальца.

«Сегодня лучшим игроком мира является Криштиану Роналду. Думаю, он лучший, потому что более последователен на поле и в своей карьере, однако и про Месси все-таки забывать не стоит», – заявил Пеле.

Диего МАРАДОНА – за Месси

Один из тех, кого в прессе в то или иное время противопоставляли гению Пеле, – Диего Марадона – лучшим считает Лионеля Месси. Впрочем, не стоит забывать, что они с Лео еще и соотечественники, да и Дон Диего тренировал Месси в сборной Аргентины с 2008 по 2010 годы.

«Я не помню, чтобы Лионель играл плохо. Я остановлю свой выбор на Месси, а не на Роналду, но я признаю, что последний – это животное, чистая сила на поле. Однако футбольные историки запомнят Месси. Он многое дал игре, и единственное, что не смог выиграть – Кубок мира, хотя даже он не был бы способен изменить ситуацию», – отметил Марадона.

Дэвид БЕКХЭМ – за Месси

Так уж получилось, что невероятного англичанина Роналду был призван заменить сперва в «Манчестер Юнайтед», а спустя несколько лет и в «Реале». Кто знает, быть может, именно поэтому у Бекхэма больше симпатий к Месси…

«У них обоих есть общие черты в технических навыках и таланте, и для футбола удивительно, что они играют в одно время. Однако Месси просто лучший футболист в мире. Он один в своем роде. Это такой футболист, на которого не сможет быть похож никто другой», – сказал Бекхэм.

Пол СКОУЛЗ – за Месси

«Рыжий принц» Манчестера успел поиграть с Криштиану Роналду за «красных дьяволов», а вот с Месси в одной команде никогда не выступал. Тем более удивительно, что Скоулз считает лучшим аргентинца, а не португальца.

«Месси лучший, но Роналду великолепен. Роналду неподражаем в том, что он делает с темпом и мощью игры. Но, если брать во внимание универсальность действий, то Месси – это просто «вау»! Кажется, у него есть абсолютно все для достижений поставленных задач», – выдал Скоулз в одном из интервью.

Роберто КАРЛОС – за Роналду

Легендарному левому «бровочнику» мадридского «Реала» не удалось поиграть за «бланкос» бок о бок с Роналду – бразилец ушел из Мадрида в 2007-м, а португалец пришел два года спустя. Однако Роберто Карлос, как истинный мадридиста, целиком и полностью на сторону Роналду в извечном споре двух гениев современности.

«Я наблюдаю, как Криштиану тренируется каждый день, и то, что он делает по-настоящему впечатляет. Он хочет становиться лучше каждый день. В этом разница между ним и Месси. Лео – это феномен, но сила Криштиану в его работе над собой, профессионализме, сосредоточенности, мотивации, успехе… Считаю, что Роналду имеет преимущество перед всеми остальными», – сказал Карлос.

Зинедин ЗИДАН – за Роналду

Криштиану Роналду помог великому в прошлом игроку Зинедину Зидану блестяще стартовать в тренерской карьере. «Реал» под руководством француза и ведомый португальцем на поле выиграл три кряду Лиги чемпионов – феноменальное достижение современности. Неудивительно, что для Зизу лучшим является именно Криштиану.

«Криштиану – лучший. Месси его конкурент, и это соперничество помогает футболу, его все хотят видеть, причем как можно чаще. Но Роналду феноменален. Нет слов, чтобы описать его. Он намного лучше меня, хотя я могу похвастаться отличной карьерой футболиста. Криштиану величайший футболист всех времен», – считает Зидан.

Сэр Алекс ФЕРГЮСОН – за Роналду

Великолепный шотландец, являющийся, пожалуй, лучшим тренером всех времен, помог Криштиану Роналду раскрыть свою звезду на европейском и мировом футбольном пространстве. В «Манчестер Юнайтед» португалец был призван заменить самого Бекхэма, и сделал это так, что о Дэвиде через два года на «Олд Траффорд» уже мало кто вспоминал. Поэтому неудивительно, что Фергюсону ближе португалец.

«Не поймите меня неправильно, Месси – фантастический игрок, он словно выходит на поле в тапочках, когда контролирует мяч. Но здесь, как по мне, и существует разница. Месси – игрок «Барселоны». Но Роналду может быть успешен не только в «МЮ», «Реале» или «Ювентусе», он будет делать хет-трики даже в «Стокпорт Каунти». Просто он хотел быть лучшим в мире», – заявил Фергюсон.

Златан ИБРАГИМОВИЧ – за Месси

Шведский форвард Ибрагимович – настоящее явление в футболе. Его можно уважать или ненавидеть, но равнодушных по отношению к Златану практически нет. Если почитать ранние интервью Ибрагимовича, то лучшим он считал Роналду, пока карьера не предоставила ему шанс поиграть и потренироваться рядом с Лео…

«Я думаю, что Месси единственный в своем роде. То, что он делает на поле, я даже не знаю, увидим ли мы еще когда-то от какого-то футболиста. С Роналду все по-другому, потому что его успех – это результат изнурительных тренировок и работы над собой. Это неестественно», – сказал Ибрагимович.

Марко ВАН БАСТЕН – за Месси

Один из лучших форвардов в истории футбола Нидерландов Марко ван Бастен непосредственно не сталкивался в работе ни с Месси, ни с Роналду, а потому его точку зрения можно считать равноудаленной.

«Криштиану – отличный игрок, но те, кто говорит, что он лучше Месси, просто ничего не понимают в футболе, или говорят это неискренне. Месси – единственный в своем роде. Невозможно подражать ему, или повторить то, что делает он. Подобный игрок появляется в футболе, пожалуй, раз в 50, или даже 100 лет», – заявил ван Бастен.

Икер КАСИЛЬЯС – за Роналду

Воспитаннику академии «Реала» Икеру Касильясу удалось не только в юном возрасте завоевать место в основе мадридцев, но и стать одним из лучших вратарей в истории футбола. В одной команде с Роналду Касильяс поиграл с 2009 по 2015 год и, вероятно, именно поэтому считает Криштиану лучшим.

«Роналду или Месси? Мой выбор – в пользу Криштиану, потому что это футболист, который давал нам так много каждый сезон, и он тот, с кем всегда приятно пересечься вне поля», – подчеркнул Касильяс.

Фабио КАПЕЛЛО – за Месси

Итальянскому «Генералу» не пришлось потренировать Месси или Роналду (из «Реала» Фабио ушел за два года до прихода Криштиану), но его мнение в футбольном мире всегда ценно.

«Роналду – выдающийся футболист, но Месси – гений. За всю историю футбола есть только три гения: Пеле, Марадона и Месси. Точка. Роналду очень силен, он помогает своей команде выигрывать все, но Месси – чистый гений и просто лучший», – сказал Капелло.

Юрген КЛОПП – за Месси

Нынешний коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп, которому уже удалось вписать свое имя в когорту самых успешных и знаковых тренеров в футболе, не любит долго объяснять, что и почему. Он остроумен и краток.

«У меня на телефоне есть только одно селфи. Оно с Месси. Криштиану? Он тогда также был в этом помещении», – емко сформулировал мысль Клопп.

РОНАЛДИНЬО – за Месси

Бразильский «Волшебник» не всегда был известен по громким скандалом, как например, последний, когда он сперва загремел за решетку, а спустя месяц выбрался оттуда. Когда-то игрой Роналдиньо восхищались миллионы поклонников футбола, да и самих игроков. Поговаривают, что в числе симпатиков бразильца был и сам Месси, которого «Волшебник» считает лучшим, причем с уже далекого 2005 года, когда заявил, что Лионель способен стать гораздо сильнее его самого.

«Я бы с удовольствием продолжил играть с Месси. Увы, мне не хватило времени. Он был очень молод тогда. Больше всего на свете я бы хотел выйти с ним на одно поле. Лео – лучший в истории, нет сомнений. Никто не способен делать то, что делает Месси. Роналду тоже силен, у него есть все для успеха. Месси или Роналду – в общем-то это лишь вопрос футбольного вкуса, но я предпочитаю стиль Лео», – заявил Роналдиньо.

Стивен ДЖЕРРАРД – за Месси

Один из лучших футболистов «Ливерпуля» всех времен Стивен Джеррард, входящий в топ-10 в истории «красных» по числу проведенных матчей и забитых мячей, заявил, что ему больше по душе командные игроки, а не те, кто играет на себя. Поэтому Джеррард выбрал… Месси.

«Определенно есть футболисты, которые находятся на другом уровне, чем остальные. Сейчас это Месси и Роналду. Но Роналду не входит в мою команду мечты. Роналду выигрывает матчи для вас, но я больше командный игрок, чем тот, кто играет сам для себя, поэтому я всегда буду идти по этому пути и выберу Месси», – сказал Джеррард.

Уэйн РУНИ – за Месси

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который успел поиграть в стане «красных дьяволов» с Криштиану Роналду, лучшим футболистом в истории считает все же Лионеля Месси.

«Это Месси. Думаю, я говорил и раньше, что они оба – невероятные, лучшие два игрока, когда-либо существовавшие в футболе. Однако я думаю, что Месси просто величайших из всех», – заявил Руни.

Диего СИМЕОНЕ – за Месси

И Месси, и Роналду много лет поиграли против мадридского «Атлетико», «попив кровушки» у болельщиков «матрасников» и их главного тренера Диего Симеоне. Поэтому мнение этого специалиста, очевидно, является немаловажной частью нашего материала.

«Если бы мне пришлось выбирать между Месси и Роналду, то, скорее всего, я бы выбрал Месси. Если бы была возможность подписать кого-либо из них для нормального клуба, с нормальными игроками, Роналду, вероятно, подошел бы лучше. Но Месси привык играть в окружении великих игроков. Лео лучше, чем Криштиану», – подчеркнул Симеоне.

РОНАЛДО – за Месси

Бразильский «Зубастик», поигравший за «Барселону» и «Реал», также, как и многие из легенд, чье мнение приведено выше, свои предпочтения отдает Лионелю Месси.

«Месси вне этого мира. Криштиану тоже, но я вижу Лео более феноменальным. Я люблю его больше, чем любого другого футболиста. Все, что он делает на поле, впечатляет», – признался Роналдо.

Андрей ШЕВЧЕНКО – за Месси

Ну, и куда же без мнения легендарного для Украины Андрея Шевченко, который, как Месси и Роналду, выигрывал «Золотой мяч», а ныне работает наставником «сине-желтых». Как коуч национальной команды Шевченко не раз голосовал за Роналду в опросе на выявление очередного победителя «Золотого мяча», но делал это он, очевидно, из соображений объективности. А вот когда Шевченко спросили в блице, кого он считает лучше – Месси или Роналду, то Андрей Николаевич ответил вполне четко и лаконично.

«Это разные по стилю игроки. Думаю, Месси лучше», – сказал Шевченко.

Итого из 18 приведенных точек зрения 5 оказались на стороне Роналду, а 13 остальных, соответственно, – за Месси. Как видим, у большинства футбольных специалистов аргентинец все же котируется выше португальца, хотя поклонники последнего вполне могут обвинить автора в передергивании фактов – что ж, это их право, тем более, что по-настоящему всех рассудит только история. Кого будут помнить потомки – тот и является великим!

P.S. В заключение приведем еще две любопытные точки зрения людей, которых по праву можно называть легендами европейского и мирового футбола. Почему их мнения не оказались в общем ряду выше? Сейчас поймете…

Луиш ФИГУ: «Месси или Роналду? Они оба — лучшие в мире. Всегда тяжело выбрать одного из них и сказать, что он лучше второго. В конце концов, Роналду и Месси — единственные, кто выигрывал все индивидуальные награды в мире. Этим все сказано об их феноменальном футбольном таланте. Я никогда не смогу выбрать, кто лучше из них. Выбирать лучшего из них — это как сравнивать белый трюфель и икру. Это дело вкуса».

Олег БЛОХИН: «Роналду наиболее похож на меня своей скоростью и силой? Нет, не может быть двух одинаковых игроков. Криштиану – один из лучших футболистов планеты. Из-за этого он каждый год вместе с Месси претендует на «Золотой мяч». Смог бы я играть в наше время на их уровне? Уверен, что да».

Алексей СЛИВЧЕНКО