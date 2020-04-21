ИСМАИЛИ: «Я тренируюсь дома»

30-летний левый защитник «Шахтера» Исмаили рассказал, как он тренируется дома во время карантина.

«Я тренируюсь дома, работаю на велосипеде и беговой дорожке. По вторникам и четвергам у нас есть видеотренировки с нашим тренером по фитнесу. Это не лучший способ тренироваться, но мы должны адаптироваться», — отметил Исмаили.

В текущем сезоне Исмаили провел за «Шахтер» 30 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.