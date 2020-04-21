Ляказетт может продолжить карьеру в ПСЖ

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт вскоре может вернуться во Францию.
Как сообщает французская пресса, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован ПСЖ. Ляказетт может заменить Эдинсона Кавани, который в конце сезона, скорее всего, покинет Париж.
В этом сезоне Александр сыграл 20 матчей в АПЛ, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов продать Ляказетта в «Реал».
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Источник — Le 10 Sport
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