Ляказетт может продолжить карьеру в ПСЖ

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт вскоре может вернуться во Францию.

Как сообщает французская пресса, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован ПСЖ. Ляказетт может заменить Эдинсона Кавани, который в конце сезона, скорее всего, покинет Париж.

В этом сезоне Александр сыграл 20 матчей в АПЛ, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов продать Ляказетта в «Реал».