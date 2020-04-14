Арсенал готов продать Ляказетта в Реал

«Арсенал» предложил «Реалу» приобрести форварда Александра Ляказетта.
Отметим, что мадридский клуб интересуется другим нападающим «канониров» Пьером-Эмериком Обамеянгом.
Но «Арсенал» хочет удержать Обамеянга, но готов отпустить Ляказетта.
В этом сезоне Александр сыграл 20 матчей в АПЛ, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Реал» подписать Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Daily Express
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.