Олег КОЖУШКО: «Премиальные за попадание в ТОП-6 положу на карточку»

Форвард «Колоса» рассказал о финансовых поощрениях в клубе

  • 21.04.2020 13:26
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Олег КОЖУШКО: «Премиальные за попадание в ТОП-6 положу на карточку»
© ФК Колос. Олег Кожушко (справа)

Нападающий «Колоса» Олег Кожушко рассказал о бонусах в клубе за попадание в топ-6 УПЛ.

- Цели команды по ходу сезона не менялись. Задача была от игры к игре выходить и прибавлять, набираться уверенности. Все прекрасно понимали, что нужно добывать очки, чтобы не вылететь. От игры к игре мы видели, что у нас получается и начали понимать, что можем зацепиться за шестерку.

- Большие ли премиальные были за попадание в ТОП-6?
- За ТОП-6 были обещаны премиальные, но сразу все разъехались, еще ничего не получили. Что можно купить на ту сумму? Сложно сказать, у всех она будет разная. Пока что денег нет, поэтому мы не знаем, как оно будет. Когда получим, тогда посмотрим, что можно будет купить. Как бы потратил те деньги? Положил бы на карточку, пусть лежат, а там бы уже думал.

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Источник — Football.ua

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