Лучшие спортивные фильмы в истории

Favbet и Megogo дарят бесплатный доступ к лучшим спортивным фильмам

  • 21.04.2020 12:46
  • 3173 просмотра
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Лучшие спортивные фильмы в истории

После месяца карантина всем нам пришлось стать профессиональными домоседами. И в этом всем очень помогают скидки на покупку видеоигр, а также бесплатные премиум-аккаунты на сайтах с видео-контентом.

Компания Favbet также не осталась в стороне и совместно с Megogo подготовила для болельщиков подборку фильмов на спортивную тематику, которые помогут скрасить время в ожидании, когда вернется большой спорт. Просмотр всех фильмов при этом, конечно же, бесплатный.

Большинство представленных кинолент были сняты за последние 10 лет и далеко не все можно было посмотреть в кинотеатрах. В подборке есть документальные фильмы о Валерии Лобановском и Диего Марадоне, те же, кто больше интересуется современным футболом, наверняка оценит историю о Роналду и Месси. Также в списке фильмов есть и те, которые не оставят равнодушных фанатов бокса, велоспорта, мотогонок и хоккея.

 

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Источник — Sport.ua

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