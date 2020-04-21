АНДРОНОВ: «Ракицкий не смог бы вписаться в нынешнюю сборную Украины»

Популярный комментатор и журналист Алексей Андронов поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит» через призму завершения его выступлений в сборной Украины.



«Переход Ракицкого в «Зенит» стал долгожданным поводом для Шевченко попробовать сыграть без него. На самом деле, к его игре вопросы возникали и раньше, еще до перехода в «Зенит». У Украины сейчас хорошее молодое поколение, есть возможность дать им игровую практику, дать возможность стать лидерами сборной.



Как защитник, не думаю, что Ракицкий был бы сейчас актуален. Как исполнитель штрафных – он помог бы любой команде, которая попала на Евро. Штрафные он бьет действительно здорово и мы это знаем. Но ради штрафных никто не будет человека брать в команду. Что самое главное, в сборной Украины, как мне кажется, изменились отношения внутри коллектива даже больше, чем игра. Думаю, что Ракицкий в них вписаться уже не смог бы», – сказал Андронов.

Читайте также: Алексей АНДРОНОВ: «Шевченко возглавит Милан»