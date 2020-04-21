АНДРОНОВ: «Ракицкий не смог бы вписаться в нынешнюю сборную Украины»

Известный комментатор высказался о переходе Ярослава из «Шахтера» в «Зенит»

  • 21.04.2020 12:25
  • 368 просмотров
  • 2 комментария
АНДРОНОВ: «Ракицкий не смог бы вписаться в нынешнюю сборную Украины»
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Популярный комментатор и журналист Алексей Андронов поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит» через призму завершения его выступлений в сборной Украины.
 
«Переход Ракицкого в «Зенит» стал долгожданным поводом для Шевченко попробовать сыграть без него. На самом деле, к его игре вопросы возникали и раньше, еще до перехода в «Зенит». У Украины сейчас хорошее молодое поколение, есть возможность дать им игровую практику, дать возможность стать лидерами сборной.
 
Как защитник, не думаю, что Ракицкий был бы сейчас актуален. Как исполнитель штрафных – он помог бы любой команде, которая попала на Евро. Штрафные он бьет действительно здорово и мы это знаем. Но ради штрафных никто не будет человека брать в команду. Что самое главное, в сборной Украины, как мне кажется, изменились отношения внутри коллектива даже больше, чем игра. Думаю, что Ракицкий в них вписаться уже не смог бы», – сказал Андронов.

Читайте также: Алексей АНДРОНОВ: «Шевченко возглавит Милан»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Вацко Live

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2020 12:42
    +2
    chackk, 21.04.2020 12:31
    задрав вже цим ракицьким...у касапа андронова все одно мулить ,що принижують його мордор ..а він ходить і про іншє чешить..не грає тому що поїхав в мордор ,все іншє лірика...Україна дарує мордору це опудало..натуралізуйте вже його для себе ..Амен....Слава Україні!!!!
    Кстати, Андронов поадекватнее многих украинцев, на самом деле
    Ссылка
    chackk
      chackk, 21.04.2020 12:31
    -6
    задрав вже цим ракицьким...у касапа андронова все одно мулить ,що принижують його мордор ..а він ходить і про іншє чешить..не грає тому що поїхав в мордор ,все іншє лірика...Україна дарує мордору це опудало..натуралізуйте вже його для себе ..Амен....Слава Україні!!!!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2020 12:42
    +2
    chackk, 21.04.2020 12:31
    задрав вже цим ракицьким...у касапа андронова все одно мулить ,що принижують його мордор ..а він ходить і про іншє чешить..не грає тому що поїхав в мордор ,все іншє лірика...Україна дарує мордору це опудало..натуралізуйте вже його для себе ..Амен....Слава Україні!!!!
    Кстати, Андронов поадекватнее многих украинцев, на самом деле
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности