ФИЛИППОВ: «Игра головой – пока не мой конек. Ставку делаю на скорость»

Главный форвард «Десны» рассказал о своих сильных и слабых сторонах

  • 21.04.2020 12:07
  • 118 просмотров
  • 0 комментариев
ФИЛИППОВ: «Игра головой – пока не мой конек. Ставку делаю на скорость»
© desna.football

27-летний форвард черниговской «Десны» Александр Филиппов высказался о своей игре

«Мало выигранных верховых единоборств? Да. Игра головой – это пока не мой конек. В этом компоненте мне нужно добавлять. В большинстве клубов УПЛ центральные защитники все высокого роста, поэтому я стараюсь где-то сыграть за счет хитрости, корпус подставить. Но основную ставку на игру внизу, обводку, скорость.

Выиграть гонку бомбардиров? Если честно, перед стартом сезона об этом даже не задумывался. Но сейчас покривлю душой, если скажу, что не ставлю такой цели. Если так забрался высоко, то почему не попробовать стать лучшим бомбардиром. Конечно, понимаю, что у Жуниора Мораеса намного больше шансов. Но я буду стремиться забивать в каждом матче. Самое главное, чтобы голы приносили пользу «Десне»», - сказал Филиппов.

Читайте также: Александр ФИЛИППОВ: «У Десны есть все, чтобы бороться за высокие места»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности