ФИЛИППОВ: «Игра головой – пока не мой конек. Ставку делаю на скорость»

27-летний форвард черниговской «Десны» Александр Филиппов высказался о своей игре

«Мало выигранных верховых единоборств? Да. Игра головой – это пока не мой конек. В этом компоненте мне нужно добавлять. В большинстве клубов УПЛ центральные защитники все высокого роста, поэтому я стараюсь где-то сыграть за счет хитрости, корпус подставить. Но основную ставку на игру внизу, обводку, скорость.

Выиграть гонку бомбардиров? Если честно, перед стартом сезона об этом даже не задумывался. Но сейчас покривлю душой, если скажу, что не ставлю такой цели. Если так забрался высоко, то почему не попробовать стать лучшим бомбардиром. Конечно, понимаю, что у Жуниора Мораеса намного больше шансов. Но я буду стремиться забивать в каждом матче. Самое главное, чтобы голы приносили пользу «Десне»», - сказал Филиппов.

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