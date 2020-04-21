Александр ФИЛИППОВ: «У Десны есть все, чтобы бороться за высокие места»

Форвард «Десны» - о турнирных задачах команды

  • 21.04.2020 10:54
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Александр ФИЛИППОВ: «У Десны есть все, чтобы бороться за высокие места»
© ФК Десна. Александр Филиппов

По мнению 27-летнего форварда, «Десна» после возобновления чемпионата способна навязать борьбу «Заре» и «Динамо» за второе место в чемпионате.

— Нынешний сезон – лучший в карьере и для вас лично, и для «Десны» в УПЛ. Обидно, что он так прервался?
— Конечно, обидно, но что можно сделать… Да, сезон складывался хорошо. «Десна» постепенно к этому шла: работа, которую мы выполняли на протяжении всего сезона, дала результат. Что касается паузы на карантин, то с пандемией коронавируса столкнулся весь мир и, наверное, никто не думал, что ситуация так повернется. Но все в мире находятся одинаковых условиях. Самое главное, чтобы это все закончилось, и тогда, надеюсь, чемпионат Украины мы доиграем. Я в это верю.

— «Десна» отстает от «Зари» и «Динамо» на три очка. Сможете, когда чемпионат возобновится, навязать борьбу за второе-третье место?
— Посмотрим. Многое, считаю, будет зависеть от того, в каком состоянии мы выйдем после карантина и как быстро сможем набрать нужные кондиции. Я считаю, что у нас есть все, чтобы побороться за высокие места – квалифицированный тренерский состав, хорошие футболисты. Все хотят выходить на поле и побеждать. Уверен, что другой задачи у нас не будет.

После 23-х туров «Десна» отстает от второго места, которое занимает «Заря», на три очка.

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Источник — Sport.ua

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