Самир НАСРИ: «Я пропал? Это плохая шутка. Пожалуйста, хватит»

Хавбек «Андерлехта» Самир Насри прояснил слухи о своей пропаже во время карантина в Бельгии. Футболиста считали пропавшим, но позже он вышел на связь.

«Это, должно быть, плохая шутка. Где вы видите человека, пропавшего без вести? Потому что, кажется, я слышал или читал именно это: человек пропал и больше не подаёт признаков жизни. Я каждый день общаюсь с главой медицинского штаба и разговариваю с Венсаном Компани.

Это всё спекуляции. Пожалуйста, хватит. Абсолютно ничего не происходит. Я просто жду, когда станет известно, возобновится ли сезон и будем ли мы играть в плей-офф. После этого посмотрим, что произойдёт в следующем сезоне», - сказал Насри.

Ранее сообщалось, что «Андерлехт» отчислит Насри за нарушение карантина.