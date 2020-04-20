Андерлехт отчислит Насри за нарушение карантина

«Андерлехт» попрощается с французским хавбеком Самиром Насри.

Напомним, что Насри не вернулся в расположение клуба и давно не выходил на связь. Последняя активность футболиста замечена 1 апреля на странице в Instagram.

Бельгийский клуб начал тренировочный процесс, но игрок не приехал в клуб.

Напомним, что Насри выступает за «Андерлехт» с лета прошлого года.