Андерлехт отчислит Насри за нарушение карантина

«Андерлехт» попрощается с французским хавбеком Самиром Насри.
Напомним, что Насри не вернулся в расположение клуба и давно не выходил на связь. Последняя активность футболиста замечена 1 апреля на странице в Instagram.
Бельгийский клуб начал тренировочный процесс, но игрок не приехал в клуб.
Напомним, что Насри выступает за «Андерлехт» с лета прошлого года.
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Источник — Daily Mail
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