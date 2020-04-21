ОФИЦИАЛЬНО: Традиционный мемориал Лобановского перенесен на 2021 год

На турнире для молодежных сборных должны были сыграть Украина, Португалия, Словения и Болгария

  • 21.04.2020 11:37
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ОФИЦИАЛЬНО: Традиционный мемориал Лобановского перенесен на 2021 год
© УАФ

29-31 мая должен был проходить XVII Турнир Валерия Лобановского с участием молодежных сборных Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Но из-за пандемии и вердикта исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий к дополнительному решению УЕФА турнир в Украине в этот срок был отменен.

Соревнования перенесены на 2021. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году.

Планируется, что в следующий раз подопечные Руслана Ротаня соберутся 31 августа. Сбор украинской «молодежки» будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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