ОФИЦИАЛЬНО: Традиционный мемориал Лобановского перенесен на 2021 год

29-31 мая должен был проходить XVII Турнир Валерия Лобановского с участием молодежных сборных Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Но из-за пандемии и вердикта исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий к дополнительному решению УЕФА турнир в Украине в этот срок был отменен.

Соревнования перенесены на 2021. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году.

Планируется, что в следующий раз подопечные Руслана Ротаня соберутся 31 августа. Сбор украинской «молодежки» будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).