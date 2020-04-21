ФИЛИППОВ: «Туалетной бумагой не запасался, нечем было жонглировать»

Нападающий «Десны» – о том, почему не участвовал в челленджах

  • 21.04.2020 11:14
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ФИЛИППОВ: «Туалетной бумагой не запасался, нечем было жонглировать»
© ФК Динамо Киев. Александр Филиппов (справа)

27-летний форвард черниговской «Десны» Александр Филиппов рассказал Sport.ua о том, как проводит карантин.

— Какое напутствие Александр Рябоконь давал перед уходом на карантин?
— Мы собрались после матча с «Динамо». Все понимали, к чему все идет – к тому времени чемпионаты уже останавливались. Доктор нам сразу сказал, что ближайший месяц точно будет карантин. Поэтому месяц все в телефонном режиме.

— В каком-то футбольном челлендже за это время поучаствовали?
— Нет. Я туалетной бумагой не запасался, поэтому нечем было жонглировать.

— Как в «Десне» финансовая ситуация? Руководство не сообщало о планах на время карантина понижать зарплату?
— Нет, таких разговоров не было. Если будут – уверен, что найдут оптимальное решение для всех. Да, в Европе и на 70 процентов сокращают оклады, но у нас и зарплаты не такие, как в «Барселоне». Но, думаю, ребята отнесутся с понимание, если клубу нужно будет помочь.

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Источник — Sport.ua

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