Озил отказался от понижения зарплаты

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не принял предложение руководства лондонского клуба о снижении заработной платы на время приостановки чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает английская пресса, еще два футболиста лондонского клуба также отказались сокращать зарплаты на 12,5%.
Отметим, что Озил является самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала». В неделю он зарабатывает 350 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее руководство «Арсенала» объявило о сокращение зарплат у игроков и тренерского штаба на 12,5%, при этом клуб сможет вернуть разницу при достижении определенных целей в случае, если сезон возобновится и будет доигран.
Напомним, что сезон АПЛ приостановлен. Ранее сообщалось, что клубы АПЛ могут начать тренировки в мае.
Источник — Daily Mail
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