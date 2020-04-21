Озил отказался от понижения зарплаты

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не принял предложение руководства лондонского клуба о снижении заработной платы на время приостановки чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает английская пресса, еще два футболиста лондонского клуба также отказались сокращать зарплаты на 12,5%.

Отметим, что Озил является самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала». В неделю он зарабатывает 350 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее руководство «Арсенала» объявило о сокращение зарплат у игроков и тренерского штаба на 12,5%, при этом клуб сможет вернуть разницу при достижении определенных целей в случае, если сезон возобновится и будет доигран.

Напомним, что сезон АПЛ приостановлен. Ранее сообщалось, что клубы АПЛ могут начать тренировки в мае.