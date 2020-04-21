Озил отказался от понижения зарплаты

Хавбек является самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала»

  • 21.04.2020 10:38
  • 531 просмотр
  • 1 комментарий
Озил отказался от понижения зарплаты
© instagram.com/m10_official

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не принял предложение руководства лондонского клуба о снижении заработной платы на время приостановки чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса. 

Как сообщает английская пресса, еще два футболиста лондонского клуба также отказались сокращать зарплаты на 12,5%.

Отметим, что Озил является самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала». В неделю он зарабатывает 350 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее руководство «Арсенала» объявило о сокращение зарплат у игроков и тренерского штаба на 12,5%, при этом клуб сможет вернуть разницу при достижении определенных целей в случае, если сезон возобновится и будет доигран.

Напомним, что сезон АПЛ приостановлен. Ранее сообщалось, что клубы АПЛ могут начать тренировки в мае.

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Источник — Daily Mail

(2 голоса)

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Комментарии
    Akella_147
    online
      Akella_147, 21.04.2020 11:28
    0
    ничего удивительного, если он со своим отцом судился из-за денег
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 21.04.2020 11:28
    0
    ничего удивительного, если он со своим отцом судился из-за денег
    Ссылка
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