Богдан ЛЕДНЕВ: «Хочу закрепиться в Динамо, а там жизнь покажет»

22-летний полузащитник «Зари» Богдан Леднев, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», рассказал о планах на будущее.
– Как думаешь, возвращение в Динамо повысит шансы попасть в сборную Украины?
– Думаю, повысит шансы, если я буду играть и показывать хороший футбол. Из Динамо легче обратить на себя внимание тренеров национальной команды.
– Насколько вообще ты был близок к национальной команде, тебе звонили из тренерского штаба?
– Пока что не звонили. Буду работать, постараюсь показывать хороший уровень и буду с нетерпением ожидать вызова в сборную.
– Во сколько лет ты бы хотел перебраться в Европу?
– У меня пока есть планы на ближайшее время. Я хочу закрепиться в Динамо и помочь команде выполнять те цели, которые перед ней стоят, а там жизнь покажет.
– Какой чемпионат для тебя предпочтительнее?
– Думаю, для моего стиля игры, скорее всего, подошла бы Испания.
Читайте также: Богдан ЛЕДНЕВ: «Вернидуб дал мне путевку во взрослый футбол»
Источник — Football.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.