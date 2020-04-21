Богдан ЛЕДНЕВ: «Хочу закрепиться в Динамо, а там жизнь покажет»

22-летний полузащитник «Зари» Богдан Леднев, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», рассказал о планах на будущее.

– Как думаешь, возвращение в Динамо повысит шансы попасть в сборную Украины?

– Думаю, повысит шансы, если я буду играть и показывать хороший футбол. Из Динамо легче обратить на себя внимание тренеров национальной команды.

– Насколько вообще ты был близок к национальной команде, тебе звонили из тренерского штаба?

– Пока что не звонили. Буду работать, постараюсь показывать хороший уровень и буду с нетерпением ожидать вызова в сборную.

– Во сколько лет ты бы хотел перебраться в Европу?

– У меня пока есть планы на ближайшее время. Я хочу закрепиться в Динамо и помочь команде выполнять те цели, которые перед ней стоят, а там жизнь покажет.

– Какой чемпионат для тебя предпочтительнее?

– Думаю, для моего стиля игры, скорее всего, подошла бы Испания.

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