РЯБОКОНЬ: «Если бы Динамо выходило на Филиппова, я бы об этом узнал»

Наставник «Десны» не считает, что основной форвард покинет клуб

  • 21.04.2020 09:23
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РЯБОКОНЬ: «Если бы Динамо выходило на Филиппова, я бы об этом узнал»
© zarya-lugansk.com

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь высказался о завершении сезона, а также прокомментировал слухи о возможном переходе Александра Филиппова в «Динамо».

— Сколько нужно для подготовки к возобновлению сезона? В первую очередь это зависит от того, насколько длинной будет пауза. Она уже длится больше месяца. Исходя из динамики простоя, думаю, необходимо будет потренироваться не менее трех недель.

— Как можно эффективно играть, чтобы как можно быстрее закончить первенство?
— Футболистам сложно будет действовать на максимуме каждые три дня на протяжении девяти туров. Можно вообще сыграть четыре тура, чтобы доиграть круг на втором этапе, тогда каждый с каждым успеет сыграть и уже по этим итогам определять окончательные места в турнирной таблице. Но такой вариант, на мой взгляд, нужно использовать в пожарном случае, чтобы закончить чемпионат за 10 дней, играя через два дня на третий.

Алгоритм действий исходит от УЕФА. Первым делом они должны установить еврокубковые даты и даты для внутренних соревнований. УАФ вместе с руководством страны должны определить день выхода на работу всех команд, а Премьер-лига — разработать календарь оставшихся игр. Все должно быть централизовано, чтобы все клубы находились в равных условиях.

— А если пандемия в ближайшее время не отступит и не удастся доиграть сезон — как тогда нужно определять итоговые места в турнирной таблице?
— В любом случае нужно доигрывать. 10 дней, о которых мы говорили, всегда можно найти.

— Слухи о возможном переходе Филиппова в «Динамо», это просто слухи?
— Я сам узнал это из интернета. Это домыслы. Думаю, если бы «Динамо» выходило на нашего игрока, я бы об этом знал.

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Источник — zbirna.com

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