Александр ФИЛИППОВ: «В интернете с удивлением прочитал об интересе Динамо»

По информации СМИ, киевское «Динамо» проявляет интерес к форварду «Десны» Александру Филиппову, который в нынешнем сезоне УПЛ забил 13 голов.

При этом сам игрок ничего об этом не знает.

«Сегодня сам открыл интернет и с удивлением прочитал. Никто ко мне не обращался из «Динамо».

«Другие клубы? Сезон, во-первых, еще не закончен. Очень надеюсь улучшить свои личные показатели. А во-вторых, все предложения были на уровне разговоров. Я продлил контракт с «Десной» до лета 2022 года, меня и мою семью здесь все устраивает. Если будут предложения, которые устроят мой нынешний клуб и меня лично, то почему бы и нет?», - сказал Филиппов.

Игрок продлил контракт в феврале. На фоне результативности игрока ожидалось, что его могут вызывать в сборную Украины, однако на отмененный в итоге сбор футболиста не вызывали.