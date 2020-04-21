Сергей БУЛЕЦА: «В FIFA прохожу карьеру за Челси»

Полузащитник «Днепра-1» Сергей Булеца, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», рассказал о том, чем занимается на карантине в связи с пандемией коронавируса.
— Больше смотрю фильмов, сериалы, а также играю в игрушки на телефоне. В FIFA прохожу карьеру за Челси. За Динамо товарищеские матчи играю.
— А какая у вас любимая европейская команда?
— Барселона. Но в FIFA с ней легко будет играть, с Челси посложнее, поэтому выбрал лондонскую команду.
— Есть игроки в Челси, которым симпатизируете?
— Виллиан. Еще Мейсон Маунт, против которого я играл в реальной жизни в составе юношеской сборной.
— Физические нагрузки после виртуального футбола тяжело воспринимать?
— Нет, ни в коем случае. Каждый день почти идет физнагрузка – бег, разные упражнения.
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Источник — zbirna.com
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