БУЛЕЦА: «Возвращение в Динамо? Доиграем чемпионат, потом решим этот вопрос»

Хавбек «Динамо» Сергей Булеца, который играет за «Днепр-1» на правах аренды, высказался о возможном возвращении в киевский клуб, а также рассказал о работе под руководством Дмитрия Михайленко.

«Михайленко умеет работать с молодыми игроками, у нас много тактических занятий. Дмитрий Станиславович подробно объясняет, показывает, в чем нужно прибавлять. Мне нужно больше внимания уделять оборонительным действиям и я сам это тоже понимаю.

Возвращение в «Динамо»? Пока никаких разговоров на эту тему не было. Сейчас главное, чтобы вирус ушел, чтобы меньше людей заболело, и поскорее вернулся футбол на наши стадионы. Доиграем чемпионат, потом будет решать этот вопрос», - сказал Булеца.

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