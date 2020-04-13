Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Не знаю, вернутся ли Булеца и Супряга в Динамо»

Наставник «Днепра-1» надеется на дальнейший прогресс хавбека

  • 13.04.2020 12:49
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Не знаю, вернутся ли Булеца и Супряга в Динамо»
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко рассказал о ситуации с хавбеком Сергеем Булецой, которого клуб арендовал у «Динамо», а также форвардом Владиславом Супрягой.

«Булеца, который пришел в команду, и тот, который сейчас - разные игроки. Молодые футболисты прогрессируют очень быстро. Ему раздавали авансы, но на юношеском уровне. Не все так просто было. Можно было ему позволить играть только на атаку и не думать про оборону. Но это ошибочный путь. У Булецы уникальные качества для Украины, таких игроков у нас мало. Но если играть только на атаку, то он не будет развиваться».

«Сергей - умный игрок, он знает свои слабости и хочет их исправить. Но сейчас их исправить сложнее, чем было бы в 15-16 лет. Не знаю, что будет дальше - вернется ли он в «Динамо» или останется с нами, но это талантливый футболист, у которого все должно получиться».

«Усиление состава? Пока не знаю. Многие зависит от того, уйдут ли Булеца и Супряга. Пока мы не знаем, вернутся ли они в «Динамо» летом», - сказал Михайленко в программе «Днепр Футбол».

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Источник — Sport.ua

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