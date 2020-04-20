Сильная боль в костях. Президент клуба Серии A заразился коронавирусом

Президент «Брешии» Массимо Челлино сообщил, что заразился коронавирусом. Его беспокоит сильная усталость и боль в костях. Также болезнь COVID-19 обнаружили у его дочери. Челлино рассказал:

«Сначала я находился в Брешии на карантине в течение трех недель. Затем переехал в Кальяри на нескольких дней. Я отправился в больницу, чтобы сделать несколько тестов. Оказалась, что моя дочь Элеонора заразилась коронавирусом, а сын нет. А теперь и у меня подтверждена болезнь. Я чувствовал чрезмерную усталость и боль в костях».

Ранее Челлино неоднократно высказывался против возобновления сезона Серии А. Он говорил, что не позволит игрокам выйти на поле. «Брешия» занимает последнее 20-е место турнирной таблице с 16-ю очками.