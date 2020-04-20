Денис Попов рассказал, как играют в футбол в селе

21-летний защитник «Динамо» Денис Попов, который родился в селе Мигия, расположенном в Первомайском районе Николаевской области Украины, рассказал, как играл за сельскую команду.

«Для меня сельский футбол – это порванные кросовки, поле с кочками, на котором мяч дробит. Мячи – ужас.

Судьи – там такое душилово. Большинство матчей на выезде точно нельзя выиграть. А после игры старики сразу идут пить пиво куда-то в «гендель». Или отмечать, или просто восстанавливаться.

Меня родители держали в ежовых рукавицах, вообще спуску не давали, поэтому я на пиво не ходил. У меня даже и времени не было, все по графику. Я же тогда не понимал, что это правильно. Ходил также в музыкальную школу, играл на баяне, но сейчас уже не практикую», – сказал Попов.

Ранее Попов назвал самого талантливого игрока Динамо».