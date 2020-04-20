Евгений ХАЧЕРИДИ: «Читал, что клуб расторгнет со мной контракт»

32-летний украинский защитник «Динамо-Брест» Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что белорусский клуб собирается разорвать с ним контракт.
«Да, я читал в прессе о новостях, что якобы клуб из-за этого удаления расторгнет со мной контракт. Про меня за столько лет чего только не писали. Поэтому к таким новостям я уже привык. Вся команда видела, как нас начали убивать после начала второго тайма.
Мне нравится команда, в которую я пришел, у нас хороший коллектив, ребята меня хорошо приняли. Хочу играть, тем более, что больше года не играл. Тут хороший уровень футбола и уровень чемпионата», — заявил Хачериди.
В поединке 5-го тура чемпионата Беларуси Хачериди получил красную карточку.
Источник — Metaratings.by
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