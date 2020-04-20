Евгений ХАЧЕРИДИ: «Читал, что клуб расторгнет со мной контракт»

Украинский защитник «Динамо-Брест» не собирается уходить из команды

  • 20.04.2020 18:51
  • 1218 просмотров
  • 3 комментария
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Читал, что клуб расторгнет со мной контракт»
© ФК Динамо-Брест. Евгений Хачериди

32-летний украинский защитник «Динамо-Брест» Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что белорусский клуб собирается разорвать с ним контракт.

«Да, я читал в прессе о новостях, что якобы клуб из-за этого удаления расторгнет со мной контракт. Про меня за столько лет чего только не писали. Поэтому к таким новостям я уже привык. Вся команда видела, как нас начали убивать после начала второго тайма.

Мне нравится команда, в которую я пришел, у нас хороший коллектив, ребята меня хорошо приняли. Хочу играть, тем более, что больше года не играл. Тут хороший уровень футбола и уровень чемпионата», — заявил Хачериди.

В поединке 5-го тура чемпионата Беларуси Хачериди получил красную карточку.

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Источник — Metaratings.by

(8 голосов)

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 20.04.2020 19:40
    0
    Ya H, 20.04.2020 19:31
    Ты гля, оказывается он умеет читать.
    на відміну від тебе...
    Ссылка
    Ya H
      Ya H, 20.04.2020 19:31
    +1
    Ты гля, оказывается он умеет читать.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.04.2020 19:14
    0
    1 удаление в слабой лиге соседей 1ОО5ОО новостей! хватит уже
    Ссылка
    Ya H
      Ya H, 20.04.2020 19:31
    +1
    Ты гля, оказывается он умеет читать.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 20.04.2020 19:40
    0
    Ya H, 20.04.2020 19:31
    Ты гля, оказывается он умеет читать.
    на відміну від тебе...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.04.2020 19:14
    0
    1 удаление в слабой лиге соседей 1ОО5ОО новостей! хватит уже
    Ссылка
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