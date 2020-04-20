Хамес Родригес путешествует с помощью беговой дорожки

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, по всей видимости, устал от карантина.
28-летний колумбиец с помощью беговой дорожки изобразил прибытие в аэропорт. Получилось очень похоже.
«Хамес Родригес явно скучает по путешествиям», – гласит подпись к видео.
Отметим, что Хамес в текущем сезоне сыграл всего 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
ВИДЕО. Рамос показал, как тренируется с мячом
James Rodriguez is clearly missing travelling! 😂 pic.twitter.com/QNlgSCCaLV— Match of the Day (@BBCMOTD) April 20, 2020
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Источник — Twitter
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