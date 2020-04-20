ВИДЕО. Рамос показал, как тренируется с мячом

34-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос продолжает поддерживать форму во время карантина.

Рамос показал, как он работает с мячом.

В текущем сезоне Рамос провел за «Реал» 34 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей.