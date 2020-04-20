Богдан ЛЕДНЕВ: «Увольнение Рафаилова – это безусловная потеря»

22-летний полузащитник «Зари» Богдан Леднев, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», прокомментировал увольнение бывшего генерального директора луганчан Сергея Рафаилова.
«Это безусловная потеря, ведь человек 12 лет работал в команде, грубо говоря, он ее строил сам, знал все тонкости. Это человек, который много сделал для «Зари», - сказал Леднев.
Напомним, ранее «Ингулец» посоветовал Рафаилову написать мемуары «Бред сумасшедшего».
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Источник — Football.ua
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