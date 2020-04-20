Иван РАКИТИЧ: «Если сезон не доиграем, Барселону нужно сделать чемпионом»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о приостановке сезона чемпионата Испании.

«Мы все хотим возобновить чемпионат и победить в Примере на поле. Однако понимаю, что если не сможем возобновить чемпионат, то сезон придется завершать досрочно. Нас должны тогда будут признать чемпионами, потому что мы лидируем.

В идеале необходимо доиграть чемпионат до конца. Но необходим продуманный план, чтобы принять во внимание и следующий сезон», - сказал Ракитич.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах.