Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах

Сезон 2019/20 испанской Ла Лиги планируют доиграть в одном месте, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом.

Как отмечает Marca, остаток сезона могут провести на Канарских островах. Отели островов готовы принять команды.

Также архипелаг выгодно расположен географически в плане изоляции от внешнего мира.

Ранее сообщалось, что сезон в Ла Лиге могут возобновить в конце мая или в начале июня.