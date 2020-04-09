Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах

В Ла Лиге рассматривают разные варианты завершения сезона

  • 09.04.2020 12:18
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Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах

Сезон 2019/20 испанской Ла Лиги планируют доиграть в одном месте, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом.

Как отмечает Marca, остаток сезона могут провести на Канарских островах. Отели островов готовы принять команды.

Также архипелаг выгодно расположен географически в плане изоляции от внешнего мира.

Ранее сообщалось, что сезон в Ла Лиге могут возобновить в конце мая или в начале июня.

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Источник — Marca

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