Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах

Сезон 2019/20 испанской Ла Лиги планируют доиграть в одном месте, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом.
Как отмечает Marca, остаток сезона могут провести на Канарских островах. Отели островов готовы принять команды.
Также архипелаг выгодно расположен географически в плане изоляции от внешнего мира.
Ранее сообщалось, что сезон в Ла Лиге могут возобновить в конце мая или в начале июня.
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Источник — Marca
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