Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Аякс и ПСВ продержатся дольше всех»

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал о вопросе снижения зарплат в чемпионате.

«В Нидерландах все футбольные клубы выплатили зарплаты за март. Это очень здорово. Как будет дальше - сложно определить, но многие клубы разослали письмо капитанам команд, чтобы поговорить о том, стоит ли каким-то образом помогать обществу. Государство помогает клубам, уже выделили более 10 миллиардов евро на различные сектора, в том числе и на футбол. Удар по футболу будет несомненно, но как его выдержат клубы - будет зависеть от того, каким образом поддержит его государство.

Аякс и ПСВ продержатся дольше, а вот клубам Первой лиги будет очень сложно. Фарфан, который играет в России, говорит, что они могут забирать все, кроме моих денег. Мы провели опрос среди 38 капитанов и все они сказали, что они обязаны помочь обществу. Все футболисты понимают сложившуюся ситуацию и хотят помочь. Понятное дело, что если тебе урежут зарплату на 50%, то это существенный удар по твоему карману. Мы постарались абсолютно оградить Первую лигу, чтобы они не платили какие-то взносы», - сказал Левченко.

Отметим, что в Эредивизи сыграны 26 туров. Лидерство делят Аякс и АЗ Алкмаар, которые опережают Фейеноорд на шесть пунктов. Ранее сообщалось, что Нидерланды могут досрочно завершить свой чемпионат.