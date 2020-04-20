БЕЛАНОВ: «Когда постучал Лобановский, бутылки полетели во все стороны»

Экс-форвард «Динамо» рассказал курьезный случай

  • 20.04.2020 10:38
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БЕЛАНОВ: «Когда постучал Лобановский, бутылки полетели во все стороны»
© Униан. Игорь Беланов

Лучший футболист Европы 1986 года Игорь Беланов рассказал интересную историю, связанную с легендарным тренером Валерием Лобановским.

«В период моей профессиональной карьеры разных забавных эпизодов было очень много, в том числе и во время моих выступлений в киевском «Динамо». По завершении одного из матчей команду привезли на сбор в Конча-Заспу, и ребята решили снять напряжение после игры. Сами понимаете, после трудного поединка необходимо было восстановить силы. Уснуть же после игры фактически невозможно, если, конечно, не выпьешь немного пива. В разумном количестве, естественно.

Так вот, многие ребята собрались в домике у сапожника - нашем традиционном потайном месте. Достали бутылки, разлили по стаканам. Сидим, попиваем - как вдруг раздался стук в дверь. Толя Демьяненко громким басом шутливо спрашивает: «Фамилия? Имя-отчество?!». В ответ неожиданно для всех прозвучало монотонное и размеренное: «Валерий Васильевич Лобановский». После этого нужно было видеть, как эти стаканы и бутылки летели во все стороны! После стихшего «звона бокалов» Лобановский зашел, посмотрел, и ничего не увидев (но при этом сделав вид, что ничего не понял), хитро произнес: «Все нормально? Отдыхайте, ребята!».

Что интересно: на следующий день все эти стаканы нам выходили боком - такие бешеные тренировки были у Лобановского! У меня так уж точно все остатки алкоголя вмиг вышли! Валерий Васильевич, конечно же, понимал, что футболистам нужно расслабиться. Но он не хотел, чтобы мы попадались ему на глаза. Вот такая была история, запомнившаяся мне на многие годы», - сказал Беланов.

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Источник — UA-Football

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