Олег БЛОХИН: «У Беланова есть специальные помощники для социальных сетей»

Легенда украинского футбола – о секрете Игоря Беланова

  • 16.04.2020 19:56
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Олег БЛОХИН: «У Беланова есть специальные помощники для социальных сетей»
© ФК Динамо Киев. Олег Блохин

67-летний экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин рассказал, почему не зарегистрирован в социальных сетях.

– Вы социальными сетями на досуге не увлеклись? В инстаграме или фейсбуке, как Игорь Беланов, не зарегистрировались?
– Я в интернете только новости просматриваю, но там – часто ссылки на инстаграмы разных футбольных людей встречаю. Вот Игорь серьезные вещи пишет, у него помощники для этого специальные есть, а что большинство там лепит – уму непостижимо! Показывают народу, как пьют, как гуляют.

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Источник — Footclub

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