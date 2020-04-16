Олег БЛОХИН: «Ездил в коляске? Меня же не на носилках принесли!»

Бывший наставник киевского «Динамо» рассказал о проблемах со спиной

  • 16.04.2020 11:17
  • 588 просмотров
  • 1 комментарий
Олег БЛОХИН: «Ездил в коляске? Меня же не на носилках принесли!»
© YouTube. Олег Блохин

67-летний экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин рассказал про свои проблемы со спиной.

– После проблем со спиной и прошлогодней операции по удалению межпозвоночной грыжи стараюсь не рисковать. Однако и от физических нагрузок полностью не отказываюсь: иногда становимся с женой во дворе – и мячик катаем.

– Люди встревожились, увидев вас перед финалом Лиги чемпионов в коляске…
– Ну, не на носилках же меня принесли! На самом деле, там нужно было преодолеть значительное расстояние, и мне посоветовали не напрягать спину. Я в общем-то вполне адекватно к таким проблемам отношусь: столько лет играть в футбол – и на таком уровне!

– Теперь спина не беспокоит?
– Да нет, нормально хожу. (Улыбается). Не бегаю, правда – но я никогда бегать не любил на большие расстояния. Кроссы для меня самым страшным были. Вот Леша Буряк, наверное, до сих пор на пробежки выходит – он это в бытность игроком любил.

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Источник — Footclub

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2020 12:05
    -1
    Леша Буряк?)
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