Генрих МХИТАРЯН: «Атакующий стиль игры Фонсеки мне по душе»

Армянский полузащитник неплохо проявляет себя в команде экс-тренера донецкого «Шахтера»

  • 20.04.2020 09:17
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Генрих МХИТАРЯН: «Атакующий стиль игры Фонсеки мне по душе»
© Twitter

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян признался, что ему удалось найти общий язык с тренером «Ромы» Паулу Фонсекой, который в свое время добился успеха у руля «горняков».

– Как складываются отношения с Фонсекой?
– Я наблюдал за футболом Шахтера при Фонсеке. Мне нравился стиль игры, он находил общий язык с футболистами. Паулу искал молодых талантов и раскрывал их. 

Я получаю удовольствие от совместной работы, потому что он хорошо понимает футбол. Атакующий стиль игры португальца мне по душе. Каждый день я у него учусь.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел 13 матчей за Рому и забил шесть мячей.

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Источник — Футбол 1/2/3

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