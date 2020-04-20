Генрих МХИТАРЯН: «Атакующий стиль игры Фонсеки мне по душе»

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян признался, что ему удалось найти общий язык с тренером «Ромы» Паулу Фонсекой, который в свое время добился успеха у руля «горняков».

– Как складываются отношения с Фонсекой?

– Я наблюдал за футболом Шахтера при Фонсеке. Мне нравился стиль игры, он находил общий язык с футболистами. Паулу искал молодых талантов и раскрывал их.

Я получаю удовольствие от совместной работы, потому что он хорошо понимает футбол. Атакующий стиль игры португальца мне по душе. Каждый день я у него учусь.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел 13 матчей за Рому и забил шесть мячей.

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