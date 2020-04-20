Тренер Городеи: «Блохину не нравится наш чемпионат? Пусть смотрит лыжи»

Главный тренер «Городеи» Олег Радушко прокомментировал недавнее высказывание Олега Блохина о чемпионате Беларуси.
«Блохин великий игрок. Я согласен: не нравится ему наш футбол — пусть не смотрит. Пусть смотрит легкую атлетику, теннис или что ему там угодно. Или лыжи — причем в повторе.
Я считаю, нормальный футбол у нас, хороший. Да, где-то стадионы лучше, красивее. Я работал в Польше и могу сказать откровенно: в Польше футбол не лучше. Стадионы и картинка у них хорошие, это правда. Но сам футбол — не лучше», - сказал Радушко.
Ранее Блохин сказал: «Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского, но это даже не смешно. За чем там следить?!».
Источник — Прессбол
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