Тренер Городеи: «Блохину не нравится наш чемпионат? Пусть смотрит лыжи»

Ранее экс-тренер киевского «Динамо» раскритиковал чемпионат Беларуси

  • 20.04.2020 09:10
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Тренер Городеи: «Блохину не нравится наш чемпионат? Пусть смотрит лыжи»
© Прессбол. Олег Радушко

Главный тренер «Городеи» Олег Радушко прокомментировал недавнее высказывание Олега Блохина о чемпионате Беларуси.

«Блохин великий игрок. Я согласен: не нравится ему наш футбол — пусть не смотрит. Пусть смотрит легкую атлетику, теннис или что ему там угодно. Или лыжи — причем в повторе.

Я считаю, нормальный футбол у нас, хороший. Да, где-то стадионы лучше, красивее. Я работал в Польше и могу сказать откровенно: в Польше футбол не лучше. Стадионы и картинка у них хорошие, это правда. Но сам футбол — не лучше», - сказал Радушко.

Ранее Блохин сказал: «Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского, но это даже не смешно. За чем там следить?!».

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Источник — Прессбол

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