Олег БЛОХИН: «Чемпионат Таджикистана? Я до такого уровня не опускаюсь»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин признался, что не следит за чемпионатами Беларуси и Таджикистана во время карантина.

– Футбол в мире за редчайшим исключением стал на паузу. За белорусским чемпионатом от безысходности следить не начали?

– За чем там следить! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского — но это ведь даже не смешно.

– Выбор на карантине невелик. Альтернатива — разве что чемпионат Таджикистана…

– Я до такого уровня не опускаюсь (смеется). И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и, тем более, Таджикистан!