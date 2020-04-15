Олег БЛОХИН: «Чемпионат Таджикистана? Я до такого уровня не опускаюсь»

Экс-наставник «Динамо» признался, что с трудом смотрел и украинскую Премьер-лигу

  • 15.04.2020 19:52
  • 1246 просмотров
  • 6 комментариев
Олег БЛОХИН: «Чемпионат Таджикистана? Я до такого уровня не опускаюсь»
© ФК Динамо Киев. Олег Блохин

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин признался, что не следит за чемпионатами Беларуси и Таджикистана во время карантина.

– Футбол в мире за редчайшим исключением стал на паузу. За белорусским чемпионатом от безысходности следить не начали?
– За чем там следить! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского — но это ведь даже не смешно.

– Выбор на карантине невелик. Альтернатива — разве что чемпионат Таджикистана…
– Я до такого уровня не опускаюсь (смеется). И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и, тем более, Таджикистан!

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Источник — Footclub

(12 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.04.2020 21:27
    0
    Alex86 1, 15.04.2020 21:23
    А до этого наши не понимали другие поколения про ЧЕ, ЧМ и тд и сознательно не выстреливали, а оставляли на потом и дома сидели?
    5 баллов
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2020 21:23
    +1
    Александр Бондарь, 15.04.2020 21:22
    Как говорится "футболист великий,человек гавно".Какие его заслуги как тренера?На ЧМ пацаны понимали ,что это их первый и последний ЧМ вот и выстрелили.Никакой его заслуги там не вижу
    А до этого наши не понимали другие поколения про ЧЕ, ЧМ и тд и сознательно не выстреливали, а оставляли на потом и дома сидели?
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 15.04.2020 21:22
    -1
    Как говорится "футболист великий,человек гавно".Какие его заслуги как тренера?На ЧМ пацаны понимали ,что это их первый и последний ЧМ вот и выстрелили.Никакой его заслуги там не вижу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2020 21:19
    +1
    Не царское это дело хотя на самом деле не мудрено, после того как доверили тренировать сборную страны на минутку, да ДК, то тяжко быть в таком чемпе, а с его эго гипертрофированным так вообще. Хотя Луис Фелипе Бунёдкор тренировал и корона не упала как-то, про Китай вообще отдельная тема и реальных топов что там оказываются
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.04.2020 20:58
    -2
    Олег Беляшевич - юморист
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.04.2020 20:45
    +1
    Пускай и не совсем этично,но точно в десятку.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2020 21:23
    +1
    Александр Бондарь, 15.04.2020 21:22
    Как говорится "футболист великий,человек гавно".Какие его заслуги как тренера?На ЧМ пацаны понимали ,что это их первый и последний ЧМ вот и выстрелили.Никакой его заслуги там не вижу
    А до этого наши не понимали другие поколения про ЧЕ, ЧМ и тд и сознательно не выстреливали, а оставляли на потом и дома сидели?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2020 21:19
    +1
    Не царское это дело хотя на самом деле не мудрено, после того как доверили тренировать сборную страны на минутку, да ДК, то тяжко быть в таком чемпе, а с его эго гипертрофированным так вообще. Хотя Луис Фелипе Бунёдкор тренировал и корона не упала как-то, про Китай вообще отдельная тема и реальных топов что там оказываются
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.04.2020 20:45
    +1
    Пускай и не совсем этично,но точно в десятку.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.04.2020 21:27
    0
    Alex86 1, 15.04.2020 21:23
    А до этого наши не понимали другие поколения про ЧЕ, ЧМ и тд и сознательно не выстреливали, а оставляли на потом и дома сидели?
    5 баллов
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