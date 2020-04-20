РЕБРОВ: «У Харатина было предложение от Венгрии, но он выбрал Украину»

Наставник «Ференцвароша» рассказал о своем подопечном

  • 20.04.2020 08:41
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РЕБРОВ: «У Харатина было предложение от Венгрии, но он выбрал Украину»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал историю о полузащитнике Игоре Харатине, который долгое время выбирал между сборными Венгрии и Украины.

«Сначала было предложение от сборной Венгрии. По этому поводу он советовался. Потом был неожиданный звонок от Андрея Шевченко, который много спрашивал за Игоря. Сейчас стоял конкретный вопрос его вызова в сборную Украины, не потому что он получил предложение от венгерской сборной, а действительно настал тот час, когда на его позицию нужен хороший игрок. Я порекомендовал Андрею Николаевичу Игоря. Рад, что он выбрал Украину», - сказал Ребров.

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Источник — Футбол 1/2/3

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