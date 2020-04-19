Сергей РЕБРОВ: «Рад работать на украинском трансферном рынке»

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров в программе «Великий Футбол» рассказал о сотрудничестве с украинскими футболистами в Венгрии.

«Будут ли у нас еще украинские футболисты? Продолжаем работать, я на связи с генеральным директором. Но сейчас все наши мысли о том, чтобы доиграть чемпионат, победить и попасть в Лигу чемпионов. Рад работать на украинском трансферном рынке. Футболисты уважают меня и хорошо знают. Не даю никому поблажек. Играют те, кто хорошо работают», — отметил Ребров.